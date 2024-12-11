Союз кинематографистов просит передать "Ленфильм" Петербургу

Кинематографисты уверены, что у Министерства культуры РФ просто нет возможности эффективно заниматься студией из Москвы.

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии "Ленфильм" в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Кинематографисты уверены, что у Министерства культуры РФ просто нет возможности эффективно заниматься студией из Москвы, пишет "Петербургский дневник".

В петербургском Союзе кинематографистов сообщили, что эта идея обсуждается давно.

Последние годы киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести "Ленфильм" из кризиса. В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы "Ленфильм" снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку "Ленфильм" – акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу. Александр Бабаян, ответственный секретарь петербургского Союза кинематографистов России

В союзе понимают, что вопрос передачи "Ленфильма" сложный, однако уверены, что усилия того стоят.

Последние годы петербургские кинематографисты (в широком смысле, а не только те, которые входят в союз) не были в восторге от кандидатур, которые Министерство культуры РФ курировало в руководство "Ленфильма".

Фото: Piter.TV