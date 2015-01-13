Перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в нападении на женщин на парке "Малиновка"

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в нападении на женщин. По данным ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера (два эпизода) и покушения на грабеж в отношении двух женщин (ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что 5 августа ночью фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в парке "Малиновка", напал на ранее незнакомую ему женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Этой же ночью злоумышленник, находясь у одного из домов на проспекте Ударников, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ещё одной женщины, после чего попытался отобрать у нее сумку с деньгами. Так как женщина оказала сопротивление, мужчина ее избил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv