Самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку на Гражданском проспекте

На Гражданском проспекте пожилая женщина пострадала от самокатчика, стало известно Piter.tv.
Вечером 9 апреля в больницу поступила 77-летняя женщина. По её словам, на Гражданском проспекте её сбил мужчина на самокате.
Женщину госпитализировали с рваными ранами мягких тканей правого и левого голеностопного сустава. Пострадавшая находится с удовлетворительном состоянии.
На прошлой неделе водитель троллейбуса наехал на 14-летнего петербуржца на самокате.
Фото: Piter.tv
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