Самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку на Гражданском проспекте

Женщину госпитализировали с рваными ранами мягких тканей правого и левого голеностопного сустава.

На Гражданском проспекте пожилая женщина пострадала от самокатчика, стало известно Piter.tv.

Вечером 9 апреля в больницу поступила 77-летняя женщина. По её словам, на Гражданском проспекте её сбил мужчина на самокате.

Женщину госпитализировали с рваными ранами мягких тканей правого и левого голеностопного сустава. Пострадавшая находится с удовлетворительном состоянии.

На прошлой неделе водитель троллейбуса наехал на 14-летнего петербуржца на самокате.

Фото: Piter.tv