Водитель троллейбуса наехал на 14-летнего петербуржца на самокате

Инцидент произошел около 16:00 часов вечера.

В четверг, 6 апреля, на площади Александра Невского водитель троллейбуса наехал на 14-летнего мальчика на самокате. Подросток ехал по проезжей части. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 16:00 часов вечера. По неустановленной причине в него въехал водитель троллейбуса № 22. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее самокатчики врезались в легковушку на пешеходном переходе и попали на видео. Одному из самокатчиков потребовалась помощь врачей.

Фото: piter.tv

