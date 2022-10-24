Самокатчики врезались в легковушку на пешеходном переходе и попали на видео

Одному из самокатчиков потребовалась помощь врачей.

Утром 24 октября двое самокатчиков получили различные травмы после столкновения с легковушкой на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Авария произошла на Малом проспекте П.С. Судя по кадрам, двое молодых людей передвигались на одном самокате. Перед пешеходным переходом они не спешились, а выскочили на проезжую часть и столкнулись с иномаркой.

Одному из самокатчиков потребовалась помощь врачей.

Ранее самокат под управлением подростков влетел в открытую дверь автомобиля в Приморском районе.

Видео: Piter.tv