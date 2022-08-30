Самокат под управлением подростков влетел в открытую дверь автомобиля в Приморском районе

На водительском сидении в это время находился мужчина. Предположительно он получил удар по ноге.

В понедельник, 29 августа, прогулка двух подростков на самокате завершилась заездом в чужой автомобиль. Кадры с места событий появились в распоряжении Piter.TV.

Инцидент произошёл вечером на Долгоозёрной улице. Судя по кадрам, подростки неудачно спешились с самоката прямо у припаркованной машины с открытой дверью, внутри которой находился водитель.

Растерявшись, одна из девушек случайно нажала на газ. В результате самокат резко влетел в салон, и, предположительно, ударил по ноге водителя. Хозяин авто остался явно недоволен таким положением дел.

Ранее мы сообщили о том, что байкер попал под колёса такси на Литейном проспекте.

Видео: Piter.TV