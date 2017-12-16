Байкер попал под колёса такси на Литейном проспекте

На место оперативно выехала машина скорой помощи.

Вечером понедельника, 29 августа, байкер не сумел разъехаться с такси в Центральном районе Петербурга. В результате произошла авария. Об этом сообщили свидетели в соцсетях.

ДТП случилось на перекрёстке Литейного проспекта и улицы Пестеля примерно в 19:15. Мотоцикл оказался под колёсами автомобиля.

Мужчине-байкеру незамедлительно оказали медицинскую помощь.

Ранее мы сообщили о том, что на Малом проспекте В.О. байкер врезался в Infiniti.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Владимир Суходольский)