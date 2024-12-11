Прокуратура Петербурга помогает пенсионерке, которая пострадала от потопа в квартире

Согласно проверке, залитие жилья произошло в результате порыва внутридомовой трубы холодного водоснабжения.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 80-летней пенсионерки о нарушении ее жилищных прав. По словам потерпевшей, по вине управляющей компании ее квартира 2 февраля 2023 года была затоплена, а находящееся в ней имущество испортилось.

Согласно проверке, залитие жилья произошло в результате порыва внутридомовой трубы холодного водоснабжения. Причиной этому стало ненадлежащее исполнение управляющей организацией обязанности по содержанию общего имущества дома.

После потопа в квартире пожилой женщины повредились отделка, мебель и другое имущество. В добровольном порядке ущерб ей не возместили.

Районный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с ООО "Управляющая компания ГОС Жилкомсервис" в пользу пострадавшей материального ущерба в размере более 450 тыс. рублей. Сейчас исковое заявление рассматривают.

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Фото: Piter.TV