Пожилая женщина из Янино стала участницей мошенничества в отношении девушки
Сегодня, 11:58
Предварительно, пенсионерка сама действовала под влиянием аферистов.

Полиция установила пенсионерку, которая стала участницей мошеннической схемы во Всеволожском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратился 51-летний житель деревни Агалатово с заявлением о том, что неизвестные обманули его 16-летнюю дочь. Со слов девушки, она отдала курьеру наличные деньги и ценные вещи на 1,3 млн рублей. 

На набережной реки Монастырки поймали жительницу Янино 79 лет, выполнявшую роль курьера. Предварительно, женщина сама действовала под влиянием аферистов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников, забравший у пожилой женщины с Будапештской 1 млн рублей, отправлен в колонию. 

