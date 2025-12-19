Пожилая женщина из Янино стала участницей мошенничества в отношении девушки

Предварительно, пенсионерка сама действовала под влиянием аферистов.

Полиция установила пенсионерку, которая стала участницей мошеннической схемы во Всеволожском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 51-летний житель деревни Агалатово с заявлением о том, что неизвестные обманули его 16-летнюю дочь. Со слов девушки, она отдала курьеру наличные деньги и ценные вещи на 1,3 млн рублей.

На набережной реки Монастырки поймали жительницу Янино 79 лет, выполнявшую роль курьера. Предварительно, женщина сама действовала под влиянием аферистов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

