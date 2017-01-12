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Жительница Тихвинского района погибла после столкновения с поездом
Сегодня, 15:28
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Жительница Тихвинского района погибла после столкновения с поездом

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По предварительным данным, женщина была пьяна.

Пенсионерка попала под электропоезд на станции "Валя" в Тихвинском районе Ленобласти. Женщину не удалось спасти. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

Сообщение в полицию поступило от дежурного по станции. Погибшей оказалась 63-летняя местная жительница. Она переходила пути в неположенном месте. По предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения женщина споткнулась и упала.

Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. По данному происшествию проводится проверка. 

Фото из архива Piter.TV

Теги: железная дорога, электричка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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