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Мошенники обманули пенсионерку с проспекта Науки на 9,8 млн рублей
Сегодня, 9:38
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Мошенники обманули пенсионерку с проспекта Науки на 9,8 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Калининского района разыскивают злоумышленников, которые обманули пенсионерку на почти 10 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 11 декабря к правоохранителям обратилась 81-летняя жительница дома по проспекту Науки с информацией о том, что 6 ноября ей позвонил неизвестный. Мужчина заявил о якобы незадекларированных средствах пожилой женщины. 

А 10 декабря пенсионерке вновь позвонили и сообщили, что с ее деньгами происходят подозрительные операции, и для пресечения этого необходимо передать все накопления на проверку. Так, заявительница у подъезда своего дома отдала курьеру 8,6 млн рублей, 11,3 тыс. долларов США и 1,3 тыс. евро. Общая сумма ущерба составила более 9,8 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мошенников ищут для задержания. 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, пенсионерка отдала деньги, проспект науки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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