Мошенники обманули пенсионерку с проспекта Науки на 9,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Калининского района разыскивают злоумышленников, которые обманули пенсионерку на почти 10 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 11 декабря к правоохранителям обратилась 81-летняя жительница дома по проспекту Науки с информацией о том, что 6 ноября ей позвонил неизвестный. Мужчина заявил о якобы незадекларированных средствах пожилой женщины.

А 10 декабря пенсионерке вновь позвонили и сообщили, что с ее деньгами происходят подозрительные операции, и для пресечения этого необходимо передать все накопления на проверку. Так, заявительница у подъезда своего дома отдала курьеру 8,6 млн рублей, 11,3 тыс. долларов США и 1,3 тыс. евро. Общая сумма ущерба составила более 9,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мошенников ищут для задержания.

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали с поличным пособника мошенников при попытке обмануть жительницу Ленобласти.

Фото: Piter.TV