75-летняя жительница Невского района освобождена от кредита, который она взяла для мошенников

В целях восстановления прав 75-летней петербурженки прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным.

По иску прокурора Невского района 75-летняя пенсионерка освобождена от кредита, который она взяла для мошенников. Об этом случае рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в октябре 2023 года с 75-летней пенсионеркой, имеющей инвалидность, по телефону связался неизвестный и представился сотрудником силовых структур. Собеседник пояснил, что со счета пожилой петербурженки перечисляются средства на финансирование запрещенных в России организаций. После чего мошенник предложил ей поучаствовать в специальной операции по поимке "реальных преступников". Звонивший потребовал от пенсионерки оформить кредит и перевести средства на "безопасный счет". Женщина перечислила 300 тысяч рублей по реквизитам мошенников.

В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что потерпевшая не могла понимать значение совершенных в отношении нее противоправных действий и оказывать им сопротивление.

В целях восстановления прав 75-летней петербурженки прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, кредитный договор признан недействительным, с банка в пользу потерпевшей взысканы денежные средства, уплаченные ею в счет погашения кредитных обязательств.

Ещё одна 87-летняя петербурженка отдала мошенникам золотые монеты и 2,2 млн рублей.

Фото: Piter.tv