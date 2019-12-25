  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионер с проспекта Культуры лишился 16,5 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 10:49
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионер с проспекта Культуры лишился 16,5 млн рублей из-за мошенников

0 0

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Калининского района разыскивают мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму денег. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 2 апреля к правоохранителям с заявлением пришел 85-летний житель дома 25 по проспекту Культуры. По словам пожилого мужчины, в период с 14 по 27 марта ему звонили незнакомцы. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники убедили отдать курьеру для внесения на безопасный счет 16,5 млн рублей. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведется расследование. 

Ранее мы сообщили о том, что задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей. Также завели дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, проспект культуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии