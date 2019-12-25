Пенсионер из Петербурга лишился квартиры из-за районной администрации

Квартиру передали родителям пенсионера, когда она еще не была юридически свободной.

Пенсионера выселили из квартиры после того, как из тюрьмы вернулся человек, который там ранее проживал. Пострадавший обратился к Уполномоченному по правам человека Александру Шишлову.

Георгий Яковлевич К.получил квартиру в собственность 9 лет назад в качестве наследства. До 2002 года там проживал Александр. В связи с лишением свободы его сняли с регистрации. В 2020 году он вышел из тюрьмы и предъявил претензии на право проживания в помещении. Мужчина решил обратиться в суд.

Как выяснилось, снятие с регистрационного учета было временным, и теперь он вновь является собственником квартиры. В 2003 году, когда жилье предоставили родителям Георгия Яковлевича, оно еще не было юридически свободным, поэтому решение районной администрации признали недействительным. Получилось так, что пожилой петербуржец остался без квартиры.

Уполномоченный по правам человека Петербурга попросил предоставить пенсионеру другое жилье. Однако проблема была решена иначе: другую квартиру предложили Александру. Юридически это оформят как мировое соглашение.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV