Педофил хотел зайти в парадную с пятиклассницами на юге Петербурга

В Петербурге двое маленьких детей отказались войти в подъезд одновременно с незнакомым человеком. В этот же день мужчина, который оказался опытным педофилом, вошёл в подъезд с двумя девочками пятого класса и разделся перед ними. Об этом сообщило издание spb.aif.ru , ссылаясь на видеозапись с камеры наблюдения домофона дома №14 на улице Звездной (опубликована в группе VK "Юго-Запад СПб (Красносельский и Кировский)" неделю назад).

Администраторы просят родителей еще раз объяснить своим детям, что им ни в коем случае не следует разговаривать с незнакомыми людьми, а нужно просто убегать как можно быстрее. Дети (возрастом примерно 5-7 лет), избежавшие опасности, поступили правильно. На видеозаписи видно, как мужчина следует за ними, затем обгоняет и резко пытается открыть дверь подъезда. Пытаясь привлечь потенциальных жертв шоколадками, он случайно произносит непристойное слово, что ещё больше настораживает детей. Они решительно заявляют, что не пойдут с незнакомцем в подъезд, так как их мама не разрешает.

Педофила поймали в тот же день. Оказалось, что он также завел в подъезд двух девочек пятого класса и показал им то, что не следует показывать детям.

Видео: ВКонтакте / Юго-Запад СПб (Красносельский и Кировский)