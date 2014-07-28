Пьедестал XVIII века обнаружили на Острове любви в Гатчине

Изначально эта конструкция служила основанием для скульптуры древнеримской богини плодородия Цереры, которую практически полностью уничтожили военные события прошлого века.

Рабочие, занимающиеся расчисткой водных путей на острове Любви в музее-заповеднике "Гатчина", сделали любопытную археологическую находку — старинный постамент XVIII столетия.

Изначально эта конструкция служила основанием для скульптуры древнеримской богини плодородия Цереры, которую практически полностью уничтожили военные события прошлого века. Об открытии рассказано в официальном телеграме музейного комплекса.

Особое внимание привлекает тот факт, что, судя по сохранившимся историческим снимкам, основание вовсе не соответствовало стилистическому облику статуи Цереры. Известно, что первоначально на этом месте располагалась другая известная скульптурная композиция — произведение "Амур и Психея", ныне размещенное в Белом зале главного гатчинского дворцового ансамбля.

