"Что значит "культурная столица?": патриарх Кирилл о Петербурге

При этом он не призывает резко менять фразеологию.

В понедельник, 12 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры высказался о статусе Петербурга. Об этом пишут "РИА Новости".

Петербург – это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится – что значит "культурная столица"? Надо дать определение. Что здесь, музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Он отметил, что такое определение ограничивает значение города в духовном, политическом, интеллектуальном смыслах. При этом епископ не призывает резко менять фразеологию.

Ранее мы рассказывали о том, что предстоятель Маланкарской церкви Индии посетил Петербург.

Фото: pravoslavie.ru