Предстоятель Маланкарской церкви Индии посетил Петербург

Патриарх Кирилл и Святейший Католикос создадут рабочую группу по координации отношений между церквами в социальной и научной сферах.

Сегодня, 8 сентября, Александр Беглов встретился с предстоятелем Маланкарской Церкви Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III в Смольном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Мы прибыли сюда, чтобы установить добрые и тесные отношения между нашими народами, а также выразить уважение и признательность администрации Санкт-Петербурга. Святейший Католикос, предстоятель Маланкарской Церкви

Патриарх Кирилл и Святейший Католикос создадут рабочую группу по координации отношений между церквами в социальной и научной сферах.

Ранее на Piter.TV: в Пушкине реставрация фасадов Церкви Знамения завершится к концу года.

Фото: отдел внешних церковных связей