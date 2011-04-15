  1. Главная
Тактовые маршруты Петербурга перевезли 3,6 млн пассажиров в сентябре
Сегодня, 14:20
Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сентябре тактовыми маршрутами Петербурга перевезли 3,6 млн пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом рассказали 17 октября в ОЖД. 

От Витебского вокзала до станции Павловск проехали 1,4 млн человек, от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 1,2 млн пассажиров (+9,2%). Маршрутом от Балтийского вокзала до Красного Села воспользовались 252,4 тыс. человек (+5,1%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья – 535,3 тыс. пассажиров. От Финляндского вокзала до Сестрорецка отправились 231,2 тыс. человек (+12,6%). 

Ранее на Piter.TV: с начала года пассажиры вокзалов ОЖД сдали на переработку свыше 550 тыс. бутылок и банок. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

