С начала года "Сапсаны" перевезли между Москвой и Петербургом 5 млн пассажиров

Высокоскоростные поезда "Сапсан" перевезли между Москвой и Петербургом порядка 5 млн пассажиров с января текущего года. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 15 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что "Сапсаны" обойдутся в Новый год в 2025 и 2026 рублей. Поездка 31 декабря в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, а 1 января 2026 года – от 2026 рублей. Специальный тариф зависит от категории места, а не от спроса и даты покупки. Обычно билеты стоят от 3352 рублей, отметили в РЖД.

Фото: пресс-служба ОЖД