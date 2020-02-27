На авиарейс "Махачкала — Петербург" попали не все пассажиры

Авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день.

В Петербург из Махачкалы авиарейс отправился с задержкой и без части пассажиров. Представители перевозчика "Россия" дважды меняли списки тех, кто полетит в Северную столицу, передает 78.ru.

Инцидент произошел 12 октября, пассажирам сообщили о том, что билетов на всех нет. При этом авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день. По информации источника, не попавшим вовремя в Петербург выдали гречку с сосисками, некоторые поселились на ночь в гостиницу при воздушной гавани.

Причины случившегося уточняются.

Фото: Piter.TV