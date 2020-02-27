  1. Главная
На авиарейс "Махачкала — Петербург" попали не все пассажиры
Сегодня, 8:53
202
Авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день.

В Петербург из Махачкалы авиарейс отправился с задержкой и без части пассажиров. Представители перевозчика "Россия" дважды меняли списки тех, кто полетит в Северную столицу, передает 78.ru. 

Инцидент произошел 12 октября, пассажирам сообщили о том, что билетов на всех нет. При этом авиакомпания пообещала организовать перелет на следующий день. По информации источника, не попавшим вовремя в Петербург выдали гречку с сосисками, некоторые поселились на ночь в гостиницу при воздушной гавани.

Причины случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: Centrum Air открывает новый рейс между Петербургом и Ташкентом. Первые полеты начнут выполняться с 26 октября. 

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейс, махачкала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

