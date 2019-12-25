  1. Главная
С января "Ласточки" перевезли 78,4 тысячи пассажиров по маршруту Петербург – Валдай
Сегодня, 10:16
62
Эту информацию предоставили представители Октябрьской железной дороги.

Электропоезда типа "Ласточка", обслуживающие направление Петербург — Валдай, доставили за первые восемь месяцев 2025 года 78,4 тысячи пассажиров. Эту информацию опубликовали в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что скоростные электропоезда "Ласточка", работающие на маршруте Нижний Новгород — Москва, обеспечили перевозку более 2,5 миллиона пассажиров с начала текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что с января через экобоксы на вокзалах Петербурга собрали 3,1 тонны старой одежды.

Фото: Telegram/ СПб-Главный

