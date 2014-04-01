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Пассажир скончался на станции метро "Улица Дыбенко"
Сегодня, 9:41
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Пассажир скончался на станции метро "Улица Дыбенко"

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Труп огородили лентой. Около него дежурили полицейские.

Пассажиры станции метро "Улицы Дыбенко" заметили черный пакет на станции утром 31-го мая. На фотографии, сделанной очевидцем, видно, что под пакетом лежит человек. По всей видимости, человек скончался на платформе.

Как сообщили "Невские Новости", умершим оказался 79-летний мужчина. Ему стало плохо на станции метро. Состояние резко ухудшилось, спасти пассажира не удалось.

По сообщению очевидцев в соцсетях, мужчина пролежал на станции несколько часов. Пассажирка, предположительно, видела его в 6 часов, а в 08:50 его еще не увезли. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Баклушин

Теги: метро, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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