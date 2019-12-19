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Для оформления паспорта гражданина РФ в МФЦ не нужно будет предварительно записываться
Сегодня, 13:58
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nadezhda_sib

Для оформления паспорта гражданина РФ в МФЦ не нужно будет предварительно записываться

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Всего в МФЦ 6 услуг, на которые можно предварительно не записываться.

Оформить паспорт гражданина РФ теперь можно будет в многофункциональных центрах без предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Документы на замену внутреннего паспорта необходимо подать не позднее 30 дней после того, как возникла причина для замены. Среди них ― достижение 14-летнего, 20-летнего или 45-летнего возраста, изменение пола, изменение внешности, изменение фамилии/имени/отчества, сведений о дате и/или месте рождения, непригодность паспорта для дальнейшего использования, обнаружение неточности или ошибки. 

В случае, если вы подадите документы позже, на вас могут наложить административный штраф и паспорт придется оформлять в территориальном подразделении ГУ МВД по Петербургу и области. 

Фото: пресс-служба "МФЦ"

Теги: документы, мфц, паспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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