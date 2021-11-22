В Металлострое обустроили парк "Зима-Лето". Там можно легально рисовать граффити

Параллельно с обустройством пространства власти муниципального образования приводили в порядок зеленую зону.

В Металлострое открылся парк "Зима-Лето" для активного досуга и отдыха. Там появились площадки для скейтбординга, спортивные зоны для стритбола, шорт-трек и памп-трек. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Также в парке оборудовали детские площадки, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательной системы. В зеленой зоне смогут проводить культурно-массовые мероприятия, а уличные художники могут показать свое мастерство на площадках для легального нанесения граффити.

Дорожки в парке проложены вдоль береговой линии. Обустройство рекреационной зоны проходило с сохранением природного ландшафта.

Летом 2021 года власти обустроили пешеходный переход, который ведет в парк через улицу Богайчука.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе между жилыми комплексами появится экотропа.

Видео и фото: комитет по благоустройству Петербурга