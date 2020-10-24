В Комарово поселились тираннозавры из снега

Пользователи отметили, что, к сожалению, жизнь работ недолговечна.

В Комарово появился парк Юрского периода. Местный житель слепил из снега несколько крупных динозавров вдоль дороги. Снимки были опубликованы в социальных сетях.

Фигурки снежных динозавров украсили Цветочную улицу. Как оказалось, это не первые работы петербуржца по имени Максим. В прошлом году он слепил из снега крокодила Гену и Чебурашку. Пользователи с восторгом приняли новых жителей Комарово.

Чудесные и добрые работы чудо мастера. Динозавры воочию ещё калоритнее, чем на фото. Поздравляю всех гостей и жителей поселка. Жаль их жизнь ограничена. Но в историю Комарово ледяные фигуры попадут точно. написал пользователь [прим. пунктуация автора сохранена].

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге пенсионер вылепил из снега Ростральную колонну.

Фото: ВКонтакте / Комарово-Келломяки. Прошлое, настоящее, будущее.