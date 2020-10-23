Депутат Вишневский прокомментировал скандал с парком Политеха

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский усомнился в строгой необходимости лишать петербуржцев полного доступа в парк.

Жители домов недалеко от Санкт-Петербургского государственного политехнического университета с конца лета бьют тревогу — дело в калитке на пересечении улиц Гжатской и Фаворского, через которую удобно проходить в поликлинику, магазины и к метро. Руководство университета решило ее заварить, руководствуясь безопасностью горожан.

Активисты выступают против кардинальных перемен в пропускной способности парка, в ситуации решил разобраться и депутат городского Заксобрания Борис Вишневский. В разговоре с Piter.TV Вишневский подчеркнул, что

Я с этим парком очень хорошо знаком еще с давних времен, еще когда был ученым, а не депутатом, в 80-е годы я сюда довольно часто приходил, и потом, конечно, приходил. И всегда, насколько я помню, парк был свободен для посещения... Под предлогом обеспечения безопасности перекрыли калитку, которая есть со стороны Гжатской улицы, объявив ее вообще какой-то незаконной, самодельной. Калитка существует 30 лет, я знаю людей, которые все 30 лет через нее ходят, если бы она была какая-то незаконная, самодельная, наверное, ничто бы не мешало руководству Политеха за 30 лет решить эту проблему. заявил Борис Вишневский.

Также Вишневский отметил, что ему, как бывшему ученому, интересно, зачем университету проректор по безопасности. Именно от ответил на официальное письмо депутата от имени вуза.

"Я считаю, что это должна быть зона для нормального, свободного посещения гражданами, чтобы они здесь отдыхали. У нас не так много такого размера и так уютно организованных зеленых зон".

Ранее мы рассказывали, как петербуржцы защищают от сноса здание ВНИИБ.

Видео: Piter.TV