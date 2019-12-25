В честь 800-летия Александра Невского в парке Политеха прошли "Ратные забавы"

Военно-историческая реконструкция – уже третье мероприятие проекта «12 подвигов Александра Невского», инициированного Министерством науки и высшего образования РФ.

Во вторник, 21 сентября, в медиа-центре СПбПУ рассказали Piter.tv, как прошли "Ратные забавы" в честь празднования 800-летия Александра Невского в парке университета.

Для проекта "12 подвигов Александра Невского" военно-историческая реконструкция стала третьим мероприятием. Сам проект начался в июле, до ноября запланировано 12 крупных мероприятий.

Так, 11 сентября сводный хор студентов исполнил кантату "Александр Невский" в Старо-Ладожском Никольском монастыре. 12 сентября в Петропавловской крепости Петербурга прошел кинофестиваль под открытым небом "НевскийФест". А 18 сентября эстафету принял Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – прямо на территории Политехнического парка состоялось шоу-фестиваль военно-исторической реконструкции "Ратные забавы", в которой, помимо стрельбы из лука, метания копья и рубки на мечах, присутствовало немало вполне мирных занятий: средневековые настольные игры, курсы каллиграфии, ткачество и концерт.

Парк Политеха объединил внутри себя средневековые Русь и Европу, в современности оказались монахи, ремесленники, менестрели и воины обеих сторон. Дружина новгородского князя Александра и отряд шведов раскинули шатры и палатки среди деревьев, рядом паслись боевые кони. Воины отдыхали на раскиданных по площадке пуффбери. Шведы только что приплыли на кораблях в устье Невы, чтобы напасть на Русь.

Участники фестиваля поделились, что в исторических реконструкциях каждая вещь и элемент одежды имеют конкретный источник, исторический прототип.

Помимо гуляний, реконструкции битвы и игр аутентичности происходящему добавляла средневековая музыка в исполнении различных музыкальных групп, коллективы которых приехали из разных регионов.

В пресс-службе университета рассказали, что все, кто зашел на фестиваль случайно или специально, были рады и нашли себе дело по душе, в том числе маленькие дети.

Ранее мы писали, что бюст Александра Невского открыли в Благовещенской церкви Петербурга.

Фото: предоставлено медиа-центром СПбПУ