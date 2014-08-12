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В Парголово появится детский сад с бассейном и ярким фасадом
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово появится детский сад с бассейном и ярким фасадом

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В сад смогут ходить 380 детей.

В Санкт-Петербурге утвердили проект нового детского сада, который построят в районе Пригородный (участок 1176) в Парголово. Учреждение рассчитано на 380 детей и будет включать в себя игровые, учебные и административные помещения, музыкальный зал, буфет и бассейн. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

Архитектурное решение, разработанное компанией "БИП", предполагает светлый фасад с яркими цветовыми акцентами. Детский сад разместится в окружении жилой застройки, рядом с парком и озером.

Во дворе обустроят игровые и спортивные площадки, а также зоны для хозяйственных нужд. Территорию озеленят и благоустроят.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре 

Теги: детский сад, парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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