В Парголово появится детский сад с бассейном и ярким фасадом

В сад смогут ходить 380 детей.

В Санкт-Петербурге утвердили проект нового детского сада, который построят в районе Пригородный (участок 1176) в Парголово. Учреждение рассчитано на 380 детей и будет включать в себя игровые, учебные и административные помещения, музыкальный зал, буфет и бассейн. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Архитектурное решение, разработанное компанией "БИП", предполагает светлый фасад с яркими цветовыми акцентами. Детский сад разместится в окружении жилой застройки, рядом с парком и озером.

Во дворе обустроят игровые и спортивные площадки, а также зоны для хозяйственных нужд. Территорию озеленят и благоустроят.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре