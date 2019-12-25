Панихида в память об императоре Александре III состоялась в Петропавловской крепости

Правление Александра III сопровождалось бурным промышленным ростом и развитием железнодорожного транспорта.

В честь 180-летия со дня рождения Александра III губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Петропавловский собор, где возложил цветы к месту захоронения российского императора.

Именно Александру III приписывается известная фраза: "Россия имеет только двух союзников — армию и флот". Его правление ознаменовалось укреплением государства: строились передовые военные корабли, повышался международный престиж России.

Правление Александра III сопровождалось бурным промышленным ростом и развитием железнодорожного транспорта. В 1891 году стартовало строительство Великого Сибирского пути — крупнейшей железнодорожной магистрали мира. Император провел реформу, отменив подушевую подать для крестьян, принял законы, защищающие интересы рабочих, а количество крестьянских детей, получивших доступ к образованию, увеличилось почти десятикратно. В Петербурге в это время начали использовать электрическое освещение и телефонную связь.

Современники стремятся сохранить культурное наследие эпохи Александра III. В частности, реставрационные работы в Гатчинском дворце, одном из императорских дворцов, частично финансируются из бюджета Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга