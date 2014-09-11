Памятник, посвященный подвигу русских моряков в Италии, установят в Кронштадте

Авторы монумента задумали увековечить память о героическом поступке русских моряков, оказавших первую помощь населению итальянского города Мессины после разрушительного землетрясения 1908 года.

В Кронштадте задумали увековечить память о героическом поступке русских моряков, оказавших первую помощь населению итальянского города Мессины после разрушительного землетрясения 1908 года. Проект предусматривает установку четырехметрового памятника под названием "Ангелы Мессины", который разместится на Тулонской аллее рядом с храмом "Спас-на-водах".

Авторы композиции решили воплотить идею мира и братства народов, создав скульптурный ансамбль, изображающий русского матроса, бережно держащего на руках маленькую девочку, посреди руин после катастрофы. Бронзовая фигура символизирует бескорыстную поддержку и человечность россиян независимо от национальной принадлежности спасаемых.

Вопрос о размещении памятного знака будет вынесен на обсуждение ближайшего заседания Градостроительного совета, после чего будет назначена дата торжественной церемонии открытия скульптуры.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию здания Присутственных мест в Кронштадте выделили 12,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга