После падения пенсионерки в канализационный коллектор под Петербургом возбуждено уголовное дело

Следователи Волховского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ после падения 70-летней женщины в канализационный коллектор. Инцидент произошел 17 марта в Сясьстрое, сообщили в СК РФ.

По предварительным данным, пенсионерка наступила на плиту. Перекрытие могло стать небезопасным из-за весеннего размыва почвы. Ограждение коллектора вскрывали с помощью бензопилы, пострадавшая была госпитализирована в больницу.

После получения информации на место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела и следователей. Произведен осмотр. Пресс-служба СК РФ

Проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин случившегося.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"