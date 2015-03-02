После падения пенсионерки в канализационный коллектор под Петербургом возбуждено уголовное дело
Сегодня, 15:21
Перекрытие могло стать небезопасным из-за весеннего размыва почвы.

Следователи Волховского района Ленобласти возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ после падения 70-летней женщины в канализационный коллектор. Инцидент произошел 17 марта в Сясьстрое, сообщили в СК РФ. 

По предварительным данным, пенсионерка наступила на плиту. Перекрытие могло стать небезопасным из-за весеннего размыва почвы. Ограждение коллектора вскрывали с помощью бензопилы, пострадавшая была госпитализирована в больницу. 

После получения информации на место происшествия осуществлен выезд руководства следственного отдела и следователей. Произведен осмотр. 

Пресс-служба СК РФ 

Проводятся следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств и причин случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту гибели двоих рабочих в Бокситогорском районе возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

