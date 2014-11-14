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На Васильевском острове рабочий упал с высоты третьего этажа
Сегодня, 14:19
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На Васильевском острове рабочий упал с высоты третьего этажа

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Пострадавший является мигрантом, у него подозревают перелом таза.

На Васильевском острове в Петербурге днем 5 августа произошло травмирование рабочего. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

На Большом проспекте В. О. мужчина, занимавшийся облицовкой фасада, упал с высоты третьего этажа. Пострадавший является мигрантом, у него подозревают перелом таза. 

Иностранец госпитализирован в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что четырехлетний мальчик выпал из окна на втором этаже в Мурино. Состояние малыша оценили как тяжелое. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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