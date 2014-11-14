На Васильевском острове рабочий упал с высоты третьего этажа

Пострадавший является мигрантом, у него подозревают перелом таза.

На Васильевском острове в Петербурге днем 5 августа произошло травмирование рабочего. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

На Большом проспекте В. О. мужчина, занимавшийся облицовкой фасада, упал с высоты третьего этажа. Пострадавший является мигрантом, у него подозревают перелом таза.

Иностранец госпитализирован в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что четырехлетний мальчик выпал из окна на втором этаже в Мурино. Состояние малыша оценили как тяжелое.

Фото: Piter.TV