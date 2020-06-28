Погибший на станции "Гражданский проспект" мужчина был инвалидом по зрению

Трагедия произошла вчера вечером.

Накануне мужчина скончался после падения на рельсы на станции метро "Гражданский проспект". Piter.TV узнал у источника в правоохранительных органах подробности трагедии.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 21:29 27-го июня. Было установлено, что мужчина 1966-го года рождения приехал со станции метро "Академическая" и при переходе платформы в сторону станции "Девяткино" при приближении электропоезда ударился об него и упал на рельсы, после чего его переехал поезд. Мужчина был инвалидом по зрению. В результате инцидента петербуржец скончался.

Также вчера в Токсово на берегу карьера нашли тело утопленника.

Видео: Piter.TV