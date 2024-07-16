После падения на ребенка снега с крыши вестибюля "Чернышевской" ответственные лица заплатили штраф 30 тысяч рублей

Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную административно-техническую инспекцию, где возбуждены дела об административном правонарушении.

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку по факту падения на ребенка снега с крыши вестибюля станции метрополитена "Чернышевская".

После падения снега с крыши вестибюля станции метрополитена "Чернышевская" несовершеннолетняя получила ушиб мягких тканей головы. После поступления указанных сведений в специализированную прокуратуру, работник ведомства выехал на место, зафиксировал первоначальные данные об обстоятельствах происшествия.

Материалы проверки прокуратуры направлены в Государственную административно-техническую инспекцию, где возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

Трем должностным лицам, ответственным за уборку снега с крыши вестибюля, а также за уборку территории, прилегающей к станции метрополитена, назначены административные наказания в виде штрафов, в общем размере 30 тысяч рублей, которые оплачены.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб