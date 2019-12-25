Пациентке Первой детской больницы с диагнозом СМА ввели лекарство стоимостью более 100 млн рублей

Препарат дает годовалой девочке шанс на выздоровление.

В Петербурге годовалой девочке с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" ввели самый дорогой препарат в мире - "Золгенсму". Его стоимость составляет около 100 млн рублей. Лекарство получила пациентка Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы сегодня, 21 мая.

Больница стала первым учреждением городского подчинения, где выполнена данная процедура. Препарат дает годовалой девочке шанс на выздоровление. Известно, что его вводят всего один раз в жизни. Закупка лекарства стала возможной благодаря государственному фонду "Круг добра", который был создан по указу президента России Владимира Путина.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге фигурантка дела о хищении лекарств для онкобольных отделалась условным сроком.

Фото: Piter.tv