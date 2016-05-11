В Петербурге фигурантка дела о хищении лекарств для онкобольных отделалась условным сроком

Мария Добролеж полностью признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Кировский районный суд Петербурга признал виновной в мошенничестве Марию Добролеж по делу о хищении лекарств для больных онкологией. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд признал женщину виновной в семи эпизодах мошенничества. Установлено, что с ноября 2019 года по октябрь 2020 года она вместе с другими сотрудниками петербургских медучреждений, похищала лекарства, предназначенные для лечения пациентов химиотерапевтического отделения. Общая стоимость похищенных препаратов составила 11,5 миллиона рублей.

Мария Добролеж полностью признала вину и согласилась сотрудничать со следствием. Суд принял это во внимание и приговорил её к лишению свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 300 000 рублей.

Ранее петербуржца осудили на 9 лет за перевозку в машине более 2 кг наркотиков.

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