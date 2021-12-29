Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за то, что поднял руку на фельдшера

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина, который, предположительно, ударил фельдшера "скорой помощи", будет находиться под подпиской о невыезде. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои", узнал Piter.TV.

Как мы рассказывали ранее, конфликт произошел в шестом часу утра 31 января в доме №5/7 на Херсонской улице. Бригада "скорой помощи" прибыла на вызов. Медицинская помощь потребовалась 47-летнему мужчине, который перебрал с алкоголем в гостях. Во время пьяного дебоша он ударил по лицу фельдшера.

Агрессора задержали и доставили в отделение полиции.

Фото: Piter.TV