Мужчина ударил фельдшера скорой помощи в квартире на Херсонской

Медики приехали на вызов, чтобы забрать разбушевавшегося пациента. В итоге он отправился в полицию.

Пациент в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с медработниками и ударил фельдшера по лицу. Хулигана пришлось задержать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в шестом часу утра 31 января в доме №5/7 на Херсонской улице. Бригада "скорой помощи" прибыла на вызов. Медицинская помощь потребовалась 47-летнему мужчине, который перебрал с алкоголем в гостях. Во время пьяного дебоша он ударил по лицу фельдшера.

Мужчину доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

Ранее Piter.TV писал о том, что на бульваре Красных Зорь петербуржец сломал фельдшеру зуб.

Фото: Piter.TV