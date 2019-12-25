Житель Белоруссии оказался в больнице Ленобласти с ожогами 90% тела

По предварительным данным, пострадавший хотел разжечь костер, но случайно облился бензином.

Медики Тихвинской больницы в Ленобласти спасают мужчину с ожогами 90% тела. Об этом 9 июня пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел возле деревни Пяхта накануне. По предварительным данным, пострадавший хотел разжечь костер, но случайно облился бензином. В медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии увезли 29-летнего жителя Белоруссии, он сразу был направлен в реанимацию.

Ранее мы сообщили о том, что разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе Петербурга. У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV