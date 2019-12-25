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Житель Белоруссии оказался в больнице Ленобласти с ожогами 90% тела
Сегодня, 9:58
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Житель Белоруссии оказался в больнице Ленобласти с ожогами 90% тела

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По предварительным данным, пострадавший хотел разжечь костер, но случайно облился бензином.

Медики Тихвинской больницы в Ленобласти спасают мужчину с ожогами 90% тела. Об этом 9 июня пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Инцидент произошел возле деревни Пяхта накануне. По предварительным данным, пострадавший хотел разжечь костер, но случайно облился бензином. В медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии увезли 29-летнего жителя Белоруссии, он сразу был направлен в реанимацию. 

Ранее мы сообщили о том, что разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе Петербурга. У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ожог, пяхта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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