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В Петербурге вечером 12 октября возможно нагонное наводнение
Сегодня, 9:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вечером 12 октября возможно нагонное наводнение

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А в ближайшие часы 11 октября пойдёт дождь.

Облачность натекает на Петербург и уже скоро в городе пойдет более серьезный дождь. Однако к вечеру ожидается +10 градусов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Ветер южного, юго-западного направления сейчас уже усиливается и сегодня днем будет сильным до 15-18 м/с в городе и до 18-22 м/с в прибрежных районах Финского залива.

Александр Колесов, синоптик

Сегодня подъём воды в Неве ожидается, но будет он немного больше 1 метра. А вот завтра в Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения. Во второй половине дня будет осуществляться нагон воды с акватории Финского залива и наводнение в Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября "очень вероятно".

Фото: pxhere

Теги: наводнение, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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