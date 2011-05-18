В Петербурге вечером 12 октября возможно нагонное наводнение

А в ближайшие часы 11 октября пойдёт дождь.

Облачность натекает на Петербург и уже скоро в городе пойдет более серьезный дождь. Однако к вечеру ожидается +10 градусов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Ветер южного, юго-западного направления сейчас уже усиливается и сегодня днем будет сильным до 15-18 м/с в городе и до 18-22 м/с в прибрежных районах Финского залива. Александр Колесов, синоптик

Сегодня подъём воды в Неве ожидается, но будет он немного больше 1 метра. А вот завтра в Петербурге складывается классическая ситуация для наводнения. Во второй половине дня будет осуществляться нагон воды с акватории Финского залива и наводнение в Петербурге вечером 12 октября и в ночь 13 октября "очень вероятно".

Фото: pxhere