В Петербург в очередной раз вернется оттепель

Вместе с западными потоками воздуха и усилением ветра к середине недели в Петербург придет оттепель.

На выходных в Петербурге выдалась хорошая погода со слабыми морозами и солнцем, однако в скором времени в город снова придёт оттепель. Такой информацией поделился главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Циклоны, смещающиеся через Баренцево море, повлияют и на наш регион. Вместе с западными потоками воздуха и усилением ветра к середине недели в Петербург придет оттепель.

На сегодняшний день есть перспективы, что эта оттепель будет не продолжительной и, самое главное, без экстремальных температур. Александр Колесов, синоптик

А пока что зима в Петербурге продолжается. Осадков в эти дни будет мало, температура от -1 до -5 градусов.

Фото: Piter.tv