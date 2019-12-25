В колледже в Московском районе отравились семеро студентов

Учащимся поставили диагноз "гастроэнтерит".

Следователи Московского района Петербурга устанавливают обстоятельства массового отравления в колледже на Звездной улице. По предварительным данным, пострадали семь человек, пишет 30 октября tg-канал "Mash на Мойке".

Студенты почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, им поставили диагноз "гастроэнтерит". Учащиеся жаловались на высокую температуру и рвоту.

По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу организовано проведение доследственной проверки. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ