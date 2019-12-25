  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В колледже в Московском районе отравились семеро студентов
Сегодня, 15:27
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В колледже в Московском районе отравились семеро студентов

0 0

Учащимся поставили диагноз "гастроэнтерит".

Следователи Московского района Петербурга устанавливают обстоятельства массового отравления в колледже на Звездной улице. По предварительным данным, пострадали семь человек, пишет 30 октября tg-канал "Mash на Мойке". 

Студенты почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью, им поставили диагноз "гастроэнтерит". Учащиеся жаловались на высокую температуру и рвоту. 

По данному факту следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу организовано проведение доследственной проверки. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ задержали заведующую производством цеха готовой еды. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: массовое отравление, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии