В больницу №5 доставили подростка с отравлением таблетками

Ребенка поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Накануне днем в полицию поступило сообщение, что 15-летний подросток выпил много таблеток нейролептика. Об этом стало известно Piter.tv.

Ученик 9 класса выпил 60 таблеток психотропного препарата, его доставили в детскую больницу №5 в тяжелом состоянии с острым пероральным отравлением. Его поместили в реанимацию.

Известно, что подросток состоит на учете в ПНД с диагнозом психокоррекция. Семья ребенка благополучная, пострадавший живет с отцом и бабушкой, поскольку родители в разводе.

Фото: Piter.tv