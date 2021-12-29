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В больницу №5 доставили подростка с отравлением таблетками
Сегодня, 12:43
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В больницу №5 доставили подростка с отравлением таблетками

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Ребенка поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Накануне днем в полицию поступило сообщение, что 15-летний подросток выпил много таблеток нейролептика. Об этом стало известно Piter.tv.

Ученик 9 класса выпил 60 таблеток психотропного препарата, его доставили в детскую больницу №5 в тяжелом состоянии с острым пероральным отравлением. Его поместили в реанимацию. 

Известно, что подросток состоит на учете в ПНД с диагнозом психокоррекция. Семья ребенка благополучная, пострадавший живет с отцом и бабушкой, поскольку родители в разводе.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась таблетками, отравление, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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