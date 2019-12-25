В гимназии в Адмиралтейском районе выявлена кишечная инфекция

Отравились девять учеников начальной школы.

В гимназии в Адмиралтейском районе Роспотребнадзор выявил кишечную инфекцию. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Острая кишечная инфекция настигла и учеников начальных классов Прогимназии "Радуга" №624. С 12 по 16 апреля школьники друг за другом жаловались на плохое самочувствие. Медицинские работники осмотрели детей, а в самом учебном заведении специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемиологические мероприятия.

Проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, организованы дезинфекционные мероприятия, а также проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных обучающихся и персонала гимназии, - заявили в пресс-службе.

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Фото: Piter.tv

