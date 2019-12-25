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В гимназии в Адмиралтейском районе выявлена кишечная инфекция
Сегодня, 12:01
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kraratau27

В гимназии в Адмиралтейском районе выявлена кишечная инфекция

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Отравились девять учеников начальной школы.

В гимназии в Адмиралтейском районе Роспотребнадзор выявил кишечную инфекцию. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу. 

Острая кишечная инфекция настигла и учеников начальных классов Прогимназии "Радуга" №624. С 12 по 16 апреля школьники друг за другом жаловались на плохое самочувствие. Медицинские работники осмотрели детей, а в самом учебном заведении специалисты Роспотребнадзора провели противоэпидемиологические мероприятия. 

Проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, организованы дезинфекционные мероприятия, а также проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных обучающихся и персонала гимназии,

- заявили в пресс-службе. 

Ранее мы писали, что на Софийской 7-летняя девочка отправилась "конфеткой" из детсада

Фото: Piter.tv 
 

Теги: дети, отравление, роспотребнадзор
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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