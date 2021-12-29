В городе Отрадное неизвестным веществом отравилась 14-летняя девочка

Накануне вечером в больницу из города Отрадное в Ленобласти в больницу поступила 14-летняя девочка. Об этом стало известно Piter.tv.
Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Она рассказала, что 24 января около десяти часов вечера пришла домой с прогулки, ей стало плохо, потеряла сознание. Родители вызвали скорую.
Известно, что семья на учете в ПДН не состоит.
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Фото: Piter.tv
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