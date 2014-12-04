Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка с аллеи Поликарпова

По словам матери, мальчик выпил химическую жидкость по недосмотру.

Следователи Приморского района проводят проверку по факту отравления малолетнего ребенка. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 18 сентября.

Предварительно установлено, что накануне вечером из квартиры дома по аллее Поликарпова госпитализировали в больницу мальчика 2022 года рождения. По словам матери, он выпил химическую жидкость по недосмотру.

Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу