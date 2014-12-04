  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка с аллеи Поликарпова
Сегодня, 8:12
134
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка с аллеи Поликарпова

0 0

По словам матери, мальчик выпил химическую жидкость по недосмотру.

Следователи Приморского района проводят проверку по факту отравления малолетнего ребенка. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 18 сентября. 

Предварительно установлено, что накануне вечером из квартиры дома по аллее Поликарпова госпитализировали в больницу мальчика 2022 года рождения. По словам матери, он выпил химическую жидкость по недосмотру. 

Следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в деревне Сарженка полуторагодовалый мальчик отравился марихуаной. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: аллея поликарпова, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии