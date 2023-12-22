На Серебристом бульваре четырехлетняя девочка отправилась витамином D

Она выпила препарат по недосмотру взрослых.

В Петербурге четырехлетняя девочка по недосмотру взрослых отравилась витамином D, стало известно Piter.tv.

В четвертом часу утра 5 марта в больницу из квартиры дома по Серебристому бульвару была доставлена четырехлетняя девочка. Она по недосмотру взрослых выпила витамин D.

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи родители ребёнка отказались от госпитализации.

Ранее в Петербурге родители по ошибке дали четырехмесячной дочке раствор для аромадиффузора.

Фото: pxhere