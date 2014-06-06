  1. Главная
Отопительный сезон стартовал в Ленобласти
Сегодня, 9:05
На протапливание перешли десятки поселений.

В Ленобласти начался отопительный сезон, сообщили в комитете по топливно-энергетическому комплексу региона 25 сентября. 

На протапливание перешли десятки поселений, сначала тепло появилось в социально значимых объектах. 

Несмотря на то, что в соответствии с нормативами до реального начала отопительного сезона еще есть время, администрации приняли решение не дожидаться, а обеспечить нормативное значение температуры воздуха внутри помещений. 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти 

В Петербурге тоже с сегодняшнего дня стартовало периодическое протапливание. 

Фото: pxhere 

