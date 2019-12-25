Более 140 домов в Красногвардейском районе остались без отопления

Тепло обещают вернуть 7 апреля примерно к 15:00, что раньше запланированного срока.

В Красногвардейском районе Петербурга жители 146 домов остались без отопления, а горячая вода подается по трубопроводу без циркуляции в системах. Как рассказали в ООО "ЖКС №2 Красногвардейского района", проблема возникла еще 6 апреля. Причиной стали работы по реконструкции теплотрассы на Лабораторной улице.

Часть работ провели 3 апреля: тогда подключили временные трубы. В результате улучшится теплоснабжение для 300 тыс. человек и 688 зданий. По данным "Фонтанки", тепло обещают вернуть 7 апреля примерно к 15:00, что раньше запланированного срока.

Ранее на Piter.TV: во вторник надежность теплосетей проверят в трех районах Петербурга. В Невском районе работы пройдут на территории в пределах бульвара Красных Зорь, Белевского проспекта, улиц Цимбалина, Седова, Бабушкина, Полярников, Фарфоровской и Ивановской улиц, Сомова переулка и переулка Матюшенко. В Пушкинском районе протестируют тепловые сети к домам 29-34 на территории Пулковское, а в Выборгском районе – на 2-м Муринском проспекте, проспекте Энгельса и улице Орбели.

